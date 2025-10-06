Татарстан вошел в топ-15 регионов по уровню достатка

Татарстан занял 15-е место в общероссийском рейтинге по уровню материального благополучия населения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные РИА Новости.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Республика набрала 77,36 балла из 100, Чувашия — 48,04 балла, а Марий Эл — 39,52. В рейтинге регионов Чувашия заняла 65 место, Марий Эл — 73.

Лидером федерального списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов), за ним следуют Ханты-Мансийский автономный округ (99,31 балла) и Магаданская область (99,11 балла).

Самым низким уровень материального благополучия оказался в Ингушетии — всего 2,68 балла.

В исследовании не учитывались данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Анна Кайдалова