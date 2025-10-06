За восемь месяцев туристы потратили в Казани более 29 млрд
Совокупные траты туристов в Казани за восемь месяцев 2025 года достигли 29,1 млрд руб., что на 21,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
В среднем один турист тратил в столице Татарстана 3 270 руб. в сутки — показатель вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.
Большая часть расходов пришлась на кафе и рестораны — 38%. На продуктовые магазины пришлось 23%, на развлечения, услуги и гостиницы — 21%, на непродовольственные магазины (в том числе сувенирные) — 16%, и еще 12% составили прочие траты. За 8 месяцев туристы потратили в кафе и ресторанах более 5 млрд руб.
Совокупный туристическо-экскурсионный поток в Казань составил 3,3 млн человек.