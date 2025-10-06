В Казани на капремонт РКБ выделят 54,9 млн рублей

В Казани выделят 54,9 млн руб. на капитальный ремонт Республиканской клинической больницы Минздрава Татарстана. Работы должны быть завершены до 31 мая 2026 года. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Проект включает комплекс общестроительных и инженерных работ: ремонт систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, электроснабжения, а также пожарной сигнализации и сетей связи.

Предусмотрены работы по благоустройству территории: устройство газонов, ограждений и дорожных покрытий из асфальта и брусчатки.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан».

Ранее сообщалось, что на ремонт РКБ в Марий Эл выделили 120 млн руб.

Анна Кайдалова