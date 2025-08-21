Суд оставил под арестом вторую фигурантку дела об отравлении «чачей» в Сириусе
Краснодарский краевой суд оставил под стражей до 4 октября 2025 года вторую обвиняемую по делу об отравлении людей контрафактным алкоголем в Сириусе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Аналогичное решение ранее было принято относительно первой подозреваемой. Обе женщины обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ в продаже продукции, не соответствующей требованиям безопасности.
По версии следствия, подозреваемые продавали на рынке «Казачий» в Сириусе спиртные напитки кустарного изготовления, выдавая их за домашнее вино и чачу. В результате употребления этих напитков пострадали более десяти человек.