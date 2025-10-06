Главные новости к утру 6 октября

К утру 6 октября в связи с риском атаки БПЛА прием и выпуск авиарейсов ограничли аэропорты Калуги, Геленджика, Сочи, Ярославля, Нижнего Новгорода, Тамбова и Краснодара.

Минкультуры с Минцифры обсуждают рекомендации по применению критериев для оценки восприятия традиционных ценностей при производстве видеоконтента. Они будут затрагивать фильмы и сериалы, созданные при поддержке государства, а оценка — проводиться через соцопросы и анкетирование. Участники рынка считают, что инициативу разрабатывают в том числе для принятия решений о выдаче грантов на создание контента.

Операторы связи просят Минцифры упростить правила получения сим-карт для иностранных туристов. Сейчас процесс может занимать до нескольких дней, что делает его слишком неудобным для этой категории абонентов. По оценке источника «Ъ», около половины туристов стали бы получать сим-карты по упрощенной процедуре, что дало бы дополнительные 1,5 млрд руб. рынку. При этом для иностранных туристов гораздо большей проблемой становится невозможность расплатиться зарубежными банковскими картами.

У производителей упаковки появился шанс избежать предложенного Минприроды существенного повышения ставок экосбора с 2026 года. Против их роста по итогам совещания выступил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Но, указывают эксперты, без роста тарифов на утилизацию и строительства новых мощностей по переработке мусора может подорожать стоимость его вывоза.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с палестинским движением «Хамас» идут очень быстрыми темпами. По его словам, первый этап завершится на этой неделе. «Технические команды вновь встретятся в понедельник в Египте, чтобы проработать и уточнить финальные детали. …Я призываю всех действовать быстро»,— написал он в соцсети Truth Social.

Шведская активистка Грета Тунберг и еще около 70 человек разных национальностей, захваченных израильтянами на судах «Флотилии стойкости» по пути к Газе, в понедельник будут депортированы из Израиля. Большинство из задержанных доставят самолетом в Грецию, откуда они смогут вылететь на родину.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане трех мужчин, подозреваемых в причастности к покушению на убийство в 2021 году. «Не доведенное до конца убийство», предположительно, организовал бизнесмен Ибрагим Сулейманов, сообщает ТАСС. 3 октября по делу о серии убийств и покушений, связанных с авиаотраслью, был арестован сам Сулейманов.