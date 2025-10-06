Культуре не обесцениться

Минкультуры с Минцифры обсуждают рекомендации по применению критериев для оценки восприятия традиционных ценностей при производстве видеоконтента. Они будут затрагивать фильмы и сериалы, созданные при поддержке государства, а оценка — проводиться через соцопросы и анкетирование. Участники рынка считают, что инициативу разрабатывают в том числе для принятия решений о выдаче грантов на создание контента.

Минкультуры направило на согласование в Минцифры перечень критериев для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в видеоконтенте, созданном при участии государства. Это следует из документа от конца сентября, который есть в распоряжении “Ъ”. В нем сказано, что рекомендации разрабатывались совместно с Минцифры и «институтами развития» и будут направлены на оценку контента в кинопрокате, эфире общедоступных телеканалов, на онлайн-платформах и «других видеосервисах» РФ.

В Минцифры подтвердили “Ъ” получение документа, но отметили, что не являются его разработчиками и объявят официальную позицию после изучения. В Минкультуры и Институте развития интернета не ответили “Ъ”.

В перечне рекомендаций с критериями сказано, что оценка будет производиться на основе социологических исследований, опросов и анкетирования ежегодно или по итогам релизов. Вопросы будут направлены на оценку уровней «эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности», а также «готовности рекомендовать контент другим пользователям». Кроме того, количественные показатели также будут учитываться, например число просмотров, «уровень досматриваемости» и анализ упоминаний в СМИ. Анкеты могут быть адаптированы под специфику проекта или платформы, например через QR-коды в залах, push-уведомления и встроенные опросы в приложениях. Источниками информации будут являться данные уполномоченных организаций, прокатные отчеты и данные Роскомнадзора, сведения Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, данные онлайн-платформ и социологических замеров и другие.

Согласно указу президента РФ от 9 ноября 2022 года, к перечню традиционных ценностей относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Выведенные критерии могут оказать влияние на решения о предоставлении грантов тем или иным проектам, считает директор по работе с органами государственной власти компании «Триколор» Владимир Трунов. Опасения вызывает, что на основе результатов исследований может возникнуть идея о создании системы квотирования контента, который под критерии не подходит, добавляет он. «Если в отчетах будет указана недостаточно высокая доля ценностно-ориентированного контента, то это можно будет посчитать поводом для продвижения тех или иных проектов через алгоритмы рекомендаций и другие "промотирующие" механизмы»,— поясняет господин Трунов. В 2024 году на господдержку кинематографии было выделено 16,2 млрд руб.

Также, следует из документа, планируется определять, какой процент занимают просмотры российских фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, ТВ-эфире и кинопрокате от их общего числа. В «Кинопоиске» ответили “Ъ”, что в прошлом году в онлайн-кинотеатре 78% подписчиков смотрели российские сериалы, отечественные фильмы — 71% подписчиков. Доля подписчиков «Яндекс Плюс», смотревших российские тайтлы (хотя бы один фильм или сериал за год), увеличилась с 63% в 2021 году до 87% в 2024-м, добавили там. В «Газпром-медиа холдинге» (входят онлайн-кинотеатр Premier, видеохостинг Rutube, телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница» и другие), «Национальной Медиа Группе», «VK Видео» и онлайн-кинотеатрах Okko, Start, «Иви», Kion отказались от комментариев. В ВГТРК и ЕАИС не ответили “Ъ”.

Текущие критерии, представленные в документе, могут показать необъективную оценку по ряду причин, говорит собеседник “Ъ” на медиарынке. Среди них нечетко определенная выборка зрителей, сложность и субъективность оценки эмоционального воздействия, а также параметр досматриваемости, на который влияет и человеческий фактор. Трудности при составлении методологии оценки также может вызывать само определение традиционных ценностей в перспективе одного-двух лет, так как они могут быстро трансформироваться, напоминает собеседник “Ъ”. С ним соглашается сотрудник исследовательской компании «Социометр» Ксения Ульянова, отмечая, что нынешний перечень критериев скорее оценивает качество самого контента, нежели то, отвечает ли он требованиям по наличию и влиянию традиционных ценностей. Точно понять, как будет работать методика, можно только после появления технического задания, говорит научный сотрудник Социологического института РАН—ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич. На качество исследования также будет влиять авторитетность выбранной для этого компании, заключает она.

