Упаковка покрывает платежи

У производителей упаковки появился шанс избежать предложенного Минприроды существенного повышения ставок экосбора с 2026 года. Против их роста по итогам совещания выступил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Но, указывают эксперты, без роста тарифов на утилизацию и строительства новых мощностей по переработке мусора может подорожать стоимость его вывоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

На прошедшем в правительстве РФ 1 октября совещании по теме расширенной ответственности производителей (РОП) вице-премьер Дмитрий Патрушев выступил против повышения базовых ставок экосбора, рассказали источники “Ъ”. По их словам, с учетом того что большинство заинтересованных министерств также выступает против резкого роста ставок, в следующем году они будут повышены на уровень инфляции, как и предполагает действующее законодательство.

Механизм РОП предполагает ответственность производителей упаковки за ее последующую утилизацию. Компании могут это сделать самостоятельно или заплатить экосбор, который направляется на развитие мощностей по переработке. В 2025 году компании заплатили почти 20 млрд руб. экосбора.

Новые правила РОП вступили в силу 1 января 2024 года. А в августе 2024 года правительство утвердило темпы роста ставок на ближайшие три года. Так, в 2025 году они были индексированы на 15% к 2024 году, в 2026 году рост должен составить 8%, в 2027-м — 4%.

Но спустя год Минприроды в рамках поручения президента представило разработанный совместно с Региональным экологическим оператором (ППК РЭО) проект постановления, предполагающий рост ставок в несколько раз с 2026 года.

По этим расчетам, наименьшее повышение (на 5%) предполагается для резинотехнических изделий, а максимальное — для комбинированной упаковки (вместо 2,9 тыс. руб. за тонну до 32 тыс. руб. за тонну). По расчету Союза переработчиков пластмасс (СПП), базовая ставка на полимерную упаковку вырастет с 3,8 тыс. руб. за тонну до 23,8 тыс. руб. за тонну. Но, с учетом роста норматива утилизации до 50%, а также повышающих коэффициентов за сложность переработки и т. д., итоговые платежи по экосбору вырастут почти в 22 раза, до 83,4 тыс. руб. за тонну, указывают там.

Против такого резкого роста выступили представители практически всех отраслей, отмечая, что экосбор станет самой существенной частью затрат (см. “Ъ” от 30 июля). Также предприятия указывали, что производителям упаковки придется повысить цены, что повлечет рост стоимости упакованных товаров. По оценкам СПП, чтобы оплатить экосбор в 80 тыс. руб. с тонны, стоимость пластиковой упаковки должна увеличиться минимум на 20%. В ППК РЭО же настаивали, что совокупный вклад экосбора в рост цен составит не более 0,3%, а в сегменте продовольственных товаров — в среднем 0,54%.

В Минприроды “Ъ” заявили, что проект постановления правительства о базовых ставках экосбора и коэффициентов проходит согласование. «Говорить об окончательной версии документа пока преждевременно»,— подчеркнули там. Согласованный вариант правительство должно представить президенту РФ до 1 декабря.

Как отмечают в Центре системных решений, если не увеличивать мощности по переработке отходов, то возникает проблема дальнейшей утилизации мусора. Региональным операторам придется возить ТКО на более отдаленные полигоны, так как большинство действующих уже практически заполнены, что повысит их затраты и отразится на размере платежей за вывоз мусора, предупреждают аналитики.

В Лиге переработчиков макулатуры указывают, что с текущими ставками экосбора строить новые мощности по переработке вторичных ресурсов экономически нецелесообразно. Срок окупаемости таких проектов составляет около 18 лет. В то же время повышение конкуренции между первичным сырьем и вторичным при условии роста объемов его выпуска позволяет сдерживать цены на конечную продукцию. Так, продолжают в объединении, стоимость гофрокартонов, которые производятся с добавлением большого количества макулатуры, не растет уже более трех лет. А для некоторых товаров, например, комбинированной упаковки, в РФ пока нет перерабатывающих мощностей.

Заместитель гендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова говорит, что дефицит мощностей по переработке отходов оценивается в 14–15 млн тонн и отказ от приведения ставок к проектным уровням приведет к росту этого показателя: «Ежегодно на рынок выходит все больше отходов, которые необходимо перерабатывать». По ее словам, из выделяемых компанией потоков отходов из 44 компонентов спросом пользуются 15 и только около половины из оставшегося объема имеет единицы мощностей переработки. Ситуация в регионах, удаленных от Москвы, гораздо хуже, там есть смысл выбирать из потока четыре-десять видов вторсырья, потому ставки экосбора должны компенсировать дорогую логистику, уточняет госпожа Вишнякова. И добавляет: если не будут повышены базовые ставки, у производителей упаковки и товаров не будет стимула переходить на легкоперерабатываемые материалы.

Ольга Мордюшенко, Александра Мерцалова