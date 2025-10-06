AFP: Израиль депортирует более 70 членов «Флотилии стойкости» с Гретой Тунберг
Шведская активистка Грета Тунберг и еще около 70 человек разных национальностей, захваченных израильтянами на судах «Флотилии стойкости» по пути к Газе, в понедельник будут депортированы из Израиля. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на информацию правительств нескольких европейских стран. Большинство из задержанных доставят самолетом в Грецию, откуда они смогут вылететь на родину.
На борту ожидается 28 граждан Франции, 27 греков, 15 итальянцев и девять граждан Швеции. В субботу Израиль покинули 26 итальянцев. В воскресенье по отдельности вернулись в Испанию 21 граждан. Еще 28 испанцев и ряд других по-прежнему остаются под стражей в Израиле.
Все они находились на борту флотилии Sumud («Флотилия стойкости»), состоящей из 45 судов. Группа судов намеревалась прорвать израильскую блокаду, чтобы доставить помощь в Газу, где начался массовый голод. 1 октября войска Израиля начали перехватывать эти суда в международных водах. Израильский чиновник заявил в четверг, что лодкам с более чем 400 пассажирами на борту было запрещено заходить на палестинскую территорию.
Агентство отмечает, что несколько вернувшихся домой итальянцев заявили, что они подвергались унижающему достоинство обращению со стороны израильских властей.