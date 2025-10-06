AFP: Израиль депортирует более 70 членов «Флотилии стойкости» с Гретой Тунберг

Шведская активистка Грета Тунберг и еще около 70 человек разных национальностей, захваченных израильтянами на судах «Флотилии стойкости» по пути к Газе, в понедельник будут депортированы из Израиля. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на информацию правительств нескольких европейских стран. Большинство из задержанных доставят самолетом в Грецию, откуда они смогут вылететь на родину.

На борту ожидается 28 граждан Франции, 27 греков, 15 итальянцев и девять граждан Швеции. В субботу Израиль покинули 26 итальянцев. В воскресенье по отдельности вернулись в Испанию 21 граждан. Еще 28 испанцев и ряд других по-прежнему остаются под стражей в Израиле.

Все они находились на борту флотилии Sumud («Флотилия стойкости»), состоящей из 45 судов. Группа судов намеревалась прорвать израильскую блокаду, чтобы доставить помощь в Газу, где начался массовый голод. 1 октября войска Израиля начали перехватывать эти суда в международных водах. Израильский чиновник заявил в четверг, что лодкам с более чем 400 пассажирами на борту было запрещено заходить на палестинскую территорию.

Агентство отмечает, что несколько вернувшихся домой итальянцев заявили, что они подвергались унижающему достоинство обращению со стороны израильских властей.

Эрнест Филипповский