В Дагестане задержали трех возможных пособников бизнесмена Сулейманова

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане трех мужчин, подозреваемых в причастности к покушению на убийство в 2021 году. «Не доведенное до конца убийство», предположительно, организовал бизнесмен Ибрагим Сулейманов, сообщает ТАСС.

3 октября по делу о серии убийств и покушений, связанных с авиаотраслью, был арестован сам Сулейманов. В СИЗО также были отправлен десяток других фигурантов дела. Задержанный предполагаемый лидер ОПГ Абакар Дарбишев скончался от сердечного приступа.

По данным источников «Ъ», Ибрагим Сулейманов пока обвиняется в причастности к двум убийствам: профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в январе 1999 года и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в апреле 2004 года.

Адвокат бизнесмена Георгий Абшилава также заявлял «Ъ», что его подзащитный «тяжело болен и готов доказать свою непричастность к инкриминируемым преступлениям».

Влад Никифоров