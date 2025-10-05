Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Одиннадцатый тур

«Акрон»—«Зенит» 1:1

Севикян, 36 — Педру, 11

«Рубин»—«Крылья Советов» 2:0

Арройо, 19; Ходжа, 53

«Краснодар»—«Ахмат» 2:0

Кордоба, 15; Коста, 31. Удаление: Ндонг («Ахмат»), 85

«Динамо» (М)—«Локомотив» 3:5

Сергеев, 23; Бителлу, 27; Осипенко, 85 (пен.) — Пруцев, 1; Батраков, 43 (пен.); Комличенко, 68; Воробьев, 81; Руденко, 90+2

«Оренбург»—«Ростов» 0:1

Сулейманов, 84

«Сочи»—«Пари Нижний Новгород» 2:1

Ильин, 35; Сааведра, 55 — Босельи, 48. Незабитый пенальти: Сааведра, 55

ЦСКА—«Спартак» 3:2

Глебов, 5; Обляков, 12 (пен.); Круговой, 18 — Жедсон, 21; Ливай Гарсия, 57

«Балтика»—«Динамо» (Мх) 2:0

Хиль, 41 (пен.); Оффор, 90+1

Турнирная таблица

В Н П М O

1. ЦСКА 7 3 1 22:10 24

2. «Локомотив» 6 5 0 26:16 23

3. «Краснодар» 7 2 2 22:7 23

4. «Зенит» 5 5 1 21:10 20

5. «Балтика» 5 5 1 15:6 20

6. «Спартак» 5 3 3 19:17 18

7. «Рубин» 5 3 3 15:15 18

8. «Динамо» (М) 4 3 4 18:17 15

9. «Ахмат» 4 3 4 14:13 15

10. «Ростов» 3 4 4 9:12 13

11. «Крылья Советов» 3 3 5 16:21 12

12. «Динамо» (Мх) 2 4 5 5:13 10

13. «Акрон» 1 5 5 13:18 8

14. «Оренбург» 1 4 6 13:22 7

15. «Нижний Новгород» 2 0 9 9:22 6

16. «Сочи» 1 2 8 7:25 5

  Газета «Коммерсантъ» №183/П от 06.10.2025, стр. 12

