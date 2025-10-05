Одиннадцатый тур
«Акрон»—«Зенит» 1:1
Севикян, 36 — Педру, 11
«Рубин»—«Крылья Советов» 2:0
Арройо, 19; Ходжа, 53
«Краснодар»—«Ахмат» 2:0
Кордоба, 15; Коста, 31. Удаление: Ндонг («Ахмат»), 85
«Динамо» (М)—«Локомотив» 3:5
Сергеев, 23; Бителлу, 27; Осипенко, 85 (пен.) — Пруцев, 1; Батраков, 43 (пен.); Комличенко, 68; Воробьев, 81; Руденко, 90+2
«Оренбург»—«Ростов» 0:1
Сулейманов, 84
«Сочи»—«Пари Нижний Новгород» 2:1
Ильин, 35; Сааведра, 55 — Босельи, 48. Незабитый пенальти: Сааведра, 55
ЦСКА—«Спартак» 3:2
Глебов, 5; Обляков, 12 (пен.); Круговой, 18 — Жедсон, 21; Ливай Гарсия, 57
«Балтика»—«Динамо» (Мх) 2:0
Хиль, 41 (пен.); Оффор, 90+1
Турнирная таблица
В Н П М O
1. ЦСКА 7 3 1 22:10 24
2. «Локомотив» 6 5 0 26:16 23
3. «Краснодар» 7 2 2 22:7 23
4. «Зенит» 5 5 1 21:10 20
5. «Балтика» 5 5 1 15:6 20
6. «Спартак» 5 3 3 19:17 18
7. «Рубин» 5 3 3 15:15 18
8. «Динамо» (М) 4 3 4 18:17 15
9. «Ахмат» 4 3 4 14:13 15
10. «Ростов» 3 4 4 9:12 13
11. «Крылья Советов» 3 3 5 16:21 12
12. «Динамо» (Мх) 2 4 5 5:13 10
13. «Акрон» 1 5 5 13:18 8
14. «Оренбург» 1 4 6 13:22 7
15. «Нижний Новгород» 2 0 9 9:22 6
16. «Сочи» 1 2 8 7:25 5