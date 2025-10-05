Москва мячами красна

Одиннадцатый тур чемпионата России увенчало главное отечественное футбольное дерби, в котором ЦСКА быстро повел на своем поле со счетом 3:0, а «Спартак», прямым курсом двигавшийся к позору, собрался и чуть не сожрал все отставание. Победа — 3:2 — сохранила армейцам лидерство в турнире.

Прошедший тур, кажется, убедительнее любых слов и любой аналитики подтвердил тезис о том, что чемпионат России — мероприятие по крайней мере нескучное. Два столичных дерби с участием борющихся за медали грандов, обещающих вроде бы что-то солидное и суровое,— два лихих аттракциона. И второе, в котором в воскресенье, 5 октября, рубились ЦСКА со «Спартаком», в смысле лихости практически не уступило тому, в котором накануне ковбойская перестрелка между «Локомотивом» и «Динамо» завершилась со счетом 5:3 в пользу железнодорожников.

В какой-то момент этот матч вызвал соблазн проверить, а какие вообще были самые крупные победы и самые жестокие поражения в противостоянии, все еще считающемся принципиальнейшим в российском футболе? Кажется ведь, что созревает рекорд, потому что «Спартак» стремительно, как бобслейный экипаж по желобу, катится в пропасть такой глубины, что лучше и не пытаться представить. И тут просто какой-то жуткий микс из всего, что может туда утянуть,— собственная неряшливость, озарение соперника, несчастливые обстоятельства.

«Спартак» пропустил сразу же, нарвавшись на классический для сегодняшнего ЦСКА трюк. С армейцами всегда надо быть начеку с мячом в середине поля — немножко расслабишься и получишь тычок в ответ.

Отбор возле центральной линии совершил Кирилл Глебов, а через несколько секунд он же выскакивал из-за спин одураченных этой круговертью, этим темпом спартаковских защитников, выныривая под передачу с фланга от Данила Кругового.

ЦСКА после своего успеха потерял травмировавшегося Тамерлана Мусаева. Но именно вышедшему вместо него Алеррандру суждено было скоро стать героем эпизода, который вылился во второй армейский гол. Совершенно неожиданный в том плане, что, похоже, мало кто на трибунах понял, отчего включилась VAR. А включилась она из-за того, что где-то на краю штрафной «Спартака», на ее линии, Алеррандру, перекрывая путь к мячу Жедсону, заставил того воткнуться в себя. И судья Артем Чистяков оказался перед непростым выбором. Фол, конечно, случайный, но нужно ли в данной ситуации учитывать его характер? А точка, где он случился,— она внутри штрафной или вне ее? Все решают сантиметры, если не миллиметры. Чистяков назначил пенальти, Иван Обляков его реализовал.

А потом в спартаковской обороне возник настоящий хаос, спровоцированный, правда, уж слишком изощренными и резвыми перемещениями армейских футболистов. У их соперников, судя по всему, разбегались глаза от обилия чужих рывков и передач. В этом состоянии даже мяч подальше толком не выбьешь.

В итоге мяч влетел в сетку, когда Алеррандру, будто бильярдного «свояка», отправил его в стоявшего перед воротами Кругового под рикошет. Четверть часа позади, а уже 3:0.

Но дальше-то было еще интереснее, потому что «Спартак» быстро один гол отыграл, заработав угловой. Теперь странную индифферентность проявили оборонявшие пятачок перед своим голкипером Игорем Акинфеевым игроки ЦСКА, вообще не среагировавшие на скидку Срджана Бабича притаившемуся чуть сбоку Жедсону.

А взгляд между тем цеплялся за любопытные трансформации, происшедшие в игре. «Спартак»-то не так уж и плох — и в позиционных, неторопливых атаках, и в атаках с разбега. Лучшая у него склеилась благодаря изумительному пасу вратаря Александра Максименко через полполя на Пабло Солари. Тот, улизнув от пары не разобравшихся что к чему опекунов, пальнул в дальний угол, однако поединок у все заранее просчитавшего Акинфеева все-таки не выиграл.

ЦСКА куснул взбодрившийся «Спартак» таким спуртом по левому флангу от Кирилла Глебова, что мог бы, наверное, впечатлить и человека, отвечающего за подбор перспективных кадров в сборную по легкой атлетике. И Глебов, и принявший его передачу Круговой все исполнили идеально. ЦСКА подвела до этого вставшая на его сторону VAR. На сей раз она разглядела, что, когда комбинация только рождалась, мяч угодил в руку бросавшего Глебова вперед Облякова.

«Спартак» недурно отработал концовку первого тайма, в которой Солари напрасно старался убедить арбитра, что упал в штрафной не по своей воле.

После перерыва «Спартак» обострил интригу до предела, устроив что-то наподобие настоящего штурма — с постоянным контролем мяча вблизи армейских ворот, с массой ударов.

Футболисты ЦСКА отбивались до тех пор, пока не сфальшивил Мойзес. Он махнул ногой мимо мяча, а Ливай Гарсия, как выяснилось, караулил ошибку.

Бонусом к этому голу для «Спартака» прилагалась беда с лидером соперников. Акинфеев, стараясь выручить команду, заработал такую травму, что пришлось садиться на скамейку, уступая пост Владиславу Торопу. Тороп перед тем, как основное время истекло, а спартаковский натиск приобрел угрожающие масштабы, неудачно вышел на перехват подачи с углового и отправил мяч прямо на Манфреда Угальде. Угальде отправлял мяч под перекладину и наверняка испытал шок, видя, как под ней мяч выуживает голова страховавшего голкипера на ленточке и вовремя прыгнувшего Милана Гайича.

ЦСКА выиграл и сохранил верхнюю строчку в таблице, на очко опережая «Локомотив» с «Краснодаром». «Спартак» же, отстающий от армейцев уже на полдюжины баллов, упустил шанс ворваться топ-тройку.

Алексей Доспехов