ФК «Сочи» переиграл «Пари Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле встречался с «Пари Нижний Новгород». Матч закончился со счетом 2:1.

Фото: ФК «Сочи»

В истории очных встреч между «Сочи» и «Пари Нижний Новгород» сыграно 10 официальных матчей. В трех встречах победу праздновали сочинцы, пять побед на счету нижегородцев, еще два раза соперники поделили очки.

Первыми в этой встрече отличились «барсы» на 36-й минуте, когда нападающий Владимир Ильин забил первый мяч голкиперу нижегородцев Никите Медведеву. На перерыв южане ушли с минимальным преимуществом. Гостям потребовалось всего три минуты во втором тайме, чтобы найти ключ к воротам Юрия Дюпина после удара Хуана Босельи. На 55-й минуте забил Игнасио Сааведра и помог «Сочи» одержать первую победу в сезоне со счетом 2:1.

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 19-го октября сыграет на своем поле с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. После 11-ти туров в РПЛ будущий соперник занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 набранных очков. Сочинцы располагаются на 16-м месте с пятью набранными баллами.

