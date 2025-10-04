Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Рубин» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

В субботу, 4 октября, в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде сыграли с казанским «Рубином». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Татарстана.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе победителей отличились Андерсон Арройо и Велдин Ходжа. На матче присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Рубин» набрал 18 очков и поднялся на промежуточное шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 12 баллами находятся на 10-й позиции.

Андрей Сазонов