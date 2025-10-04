«Локомотив» пофеерил с «Динамо»

В 11-м туре чемпионата России по футболу состоялись три матча с участием потенциальных лидеров. «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Акроном» — 1:1. «Краснодар» дома не без труда справился с «Ахматом» — 2:0. А «Локомотив» устроил целое голевое шоу в московском дерби с «Динамо», забив на два гола больше — 5:3. Благодаря этому успеху железнодорожники возглавили премьер-лигу.

Матч «Локомотива» с московским «Динамо»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Матч «Локомотива» с московским «Динамо»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

У «Зенита» в 11-м туре была, наверное, самая простая задача из всех претендентов на лидерство в чемпионате — победить находившийся на 14-м месте «Акрон». Тем более что петербуржцы в последнее время выглядели весьма убедительно, а Максим Глушенков вообще настолько разошелся, что заколотил пять из семи голов своей команды в двух предыдущих матчах. При этом если он не забивает сам, то помогает партнерам и во встрече с тольяттинцами тоже поучаствовал в голевой комбинации. Глушенков сыграл на Вендела, а тот уже ассистировал Педро, поразившему ворота Александра Васютина на 11-й минуте.

Однако затем «Зенит» как будто встал на паузу и пропустил на 36-й минуте. Артем Дзюба кинул мяч на фланг Роберто Фернандесу, который подал в штрафную площадь на Эдгара Севикяна. Защитник гостей Дуглас Сантос пытался ему помешать, а получилось, что пробил по собственным воротам. Более того, хозяева, что называется, зацепились за результат, выстояли в обороне и периодически сами остро атаковали, а уже в компенсированное время и вовсе получили право на пенальти, который был назначен за игру рукой у того же Дугласа Сантоса. Но Дзюба, видимо, зря положился не на технику, а на силу и даже не попал с «точки» в створ, лишь задев перекладину.

Так что «Акрон» упустил победу, хотя и ничью с «Зенитом» вполне может записать себе в актив. Петербуржцы же вряд ли испытали удовлетворение, набрав 20-е очко.

«Краснодару» противостоял более сложный соперник, ведь «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова не потерпел ни одного поражения в семи матчах чемпионата. Вместе с тем у кубанцев произошел какой-то сбой: они взяли всего одно очко в двух последних турах, а не забивали в трех играх подряд с учетом недавней кубковой встречи с московским «Динамо». И сейчас куда ближе к голу поначалу были грозненцы, которые выдали сверхактивный дебют. Два удара Эгаша Касинтуры заблокировал центральный защитник Диего Коста, а будь чуть точнее на угловом Надер Гандри, чемпионам страны уже никто бы не помог, в том числе голкипер Станислав Агкацев. Но мяч неожиданно влетел в другие ворота, куда его на 15-й минуте загнал нападающий хозяев Джон Кордоба. После выброса аута колумбиец легко продавил не менее мощного Усмана Ндонга и так бахнул из-за штрафной, что опытный вратарь Георгий Шелия не успел даже вскинуть руки вверх.

Правда, как потом не реализовал железный момент «Ахмат», просто необъяснимо. Но когда Георгий Мелкадзе обвел Агкацева, центрбек кубанцев Витор Тормена чудесным образом спас команду, в броске дотянувшись до мяча и выбив его из пустых ворот с рикошетом от штанги. Причем бразилец в том эпизоде сильно ударился о стойку и не смог продолжить матч. А на 31-й минуте «Краснодар» повел 2:0, когда Коста головой замкнул подачу Эдуарда Сперцяна с углового. Грозненцы же продолжали транжирить моменты и на исходе первого тайма не воспользовались таким роскошным шансом, как пенальти, который заработал Касинтура. Мелкадзе максимально замедлил разбег и явно перемудрил, проиграв эту дуэль не ставшему гадать Агкацеву.

При таком результате «Ахмату» было трудно вернуться в игру после перерыва, к тому же его атаки больше не приводили к голевым ситуациям. А вот хозяева загубили отличную возможность, когда Дуглас Аугусто исполнил нечто в стиле Мелкадзе. Кордоба выложил ему мяч почти на пустые ворота, в которых стоял только защитник Мирослав Богосавац, но бразилец замешкался, и Гандри накрыл его. Вдобавок грозненцы доигрывали в меньшинстве, так как на 86-й минуте Ндонг схлопотал красную карточку за излишне агрессивное поведение в стычке со Сперцяном. Не изменил ничего и шальной удар Лечи Садулаева, который угодил в перекладину. «Краснодар» победил 2:0 и с 23 очками вышел на первое место.

Выездное дерби «Локомотива» с «Динамо» априори было абсолютно непредсказуемым. Железнодорожники оставались последними в премьер-лиге, кто еще не проигрывал, но и бело-голубые заиграли гораздо лучше, чем на старте сезона.

В двух последних матчах они создавали себе комфортный задел 3:0, пускай оба раза так и не сохранили крупный счет. Все-таки команда Валерия Карпина по-прежнему, мягко говоря, небезупречно действует в обороне, вот и сейчас она зевнула голевую атаку уже на первых секундах. Нападающий Дмитрий Воробьев сместился на правый фланг, и оттуда отдал передачу в центр штрафной на Данила Пруцева, а арендованный у «Спартака» хавбек технично уложил мяч в сетку.

Впрочем, пропущенный гол только подстегнул динамовцев, и Эль-Мехди Маухуб мог довольно быстро восстановить равенство, когда заставил ошибиться Егора Погостнова. Голкипер Антон Митрюшкин выручил партнера, а затем вообще стал творить настоящие чудеса. Иван Сергеев после прострела Маухуба зарядил ему просто с убойной дистанции, и непонятно, как он вытащил мяч. Вскоре форвард бело-голубых не забил ему даже после того, как уже обыграл вратаря. А еще один фантастический сейв Митрюшкин совершил, когда Сергеев опять в упор бил головой. И не его вина, что динамовец, уже лежа на газоне, буквально носом все же затолкал мяч за ленточку.

Сравняв счет на 24-й минуте, на 27-й хозяева вырвались вперед. На этот раз Сергеев выступил в роли ассистента, сделав бразильский пас подошвой бутсы Бителло. Ну и сам бразилец не подвел. Кроме того, нужно отметить правого защитника Хуана Касереса, ведь именно его навесы в штрафную предшествовали двум динамовским голам. С другой стороны, фол парагвайца в конце первого тайма, когда он подтолкнул в спину рвавшегося к воротам Александра Руденко, дал повод арбитру Кириллу Левникову назначить пенальти, который на 43-й минуте четко исполнил Алексей Батраков. Это был девятый гол лучшего бомбардира текущего чемпионата, хотя картинное падение Руденко вызвало вопросы.

До перерыва команды показали, несомненно, фееричный футбол с множеством острых моментов. Выдержать столь же высокий уровень зрелищности на протяжении всего матча обычно очень тяжело и даже невозможно.

Действительно во втором тайме дерби приобрело более тягучий характер. Разве что Бителло проверил Митрюшкина, и еще ему прилетела неприятная срезка от Погостнова. Бело-голубые вроде бы владели инициативой, но не досмотрели за Николаем Комличенко на угловом. На 68-й минуте Батраков выполнил ювелирную подачу, и нападающий головой переправил мяч в ворота.

Динамовцы могли отыграться после того, как организовали встречу с Митрюшкиным Антону Миранчуку. Бывшему футболисту «Локомотива» не удалось нанести акцентированный удар, а на 81-й минуте подопечные Карпина провалились в обороне, позволив Воробьеву убежать с центра поля один на один с Андреем Луневым. Форвард красно-зеленых уверенно разобрался с вратарем, и железнодорожники оторвались на два гола. Хозяева на 85-й минуте сократили разницу с пенальти за нарушение правил против Константина Тюкавина и в исполнении Максима Осипенко, а потом Ярослав Гладышев едва не спас их от поражения. Но на 92-й минуте Руденко с передачи Пруцева окончательно зафиксировал победу гостей — 5:3. С 23 очками «Локомотив» опередил «Краснодар» по дополнительным показателям и возглавил турнирную таблицу.

Александр Ильин