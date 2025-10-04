Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

«Локомотив» пофеерил с «Динамо»

Железнодорожники выиграли в матче с бело-голубыми 5:3 и вышли на первое место в РПЛ

В 11-м туре чемпионата России по футболу состоялись три матча с участием потенциальных лидеров. «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Акроном» — 1:1. «Краснодар» дома не без труда справился с «Ахматом» — 2:0. А «Локомотив» устроил целое голевое шоу в московском дерби с «Динамо», забив на два гола больше — 5:3. Благодаря этому успеху железнодорожники возглавили премьер-лигу.

Матч «Локомотива» с московским «Динамо»

Матч «Локомотива» с московским «Динамо»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Матч «Локомотива» с московским «Динамо»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

У «Зенита» в 11-м туре была, наверное, самая простая задача из всех претендентов на лидерство в чемпионате — победить находившийся на 14-м месте «Акрон». Тем более что петербуржцы в последнее время выглядели весьма убедительно, а Максим Глушенков вообще настолько разошелся, что заколотил пять из семи голов своей команды в двух предыдущих матчах. При этом если он не забивает сам, то помогает партнерам и во встрече с тольяттинцами тоже поучаствовал в голевой комбинации. Глушенков сыграл на Вендела, а тот уже ассистировал Педро, поразившему ворота Александра Васютина на 11-й минуте.

Однако затем «Зенит» как будто встал на паузу и пропустил на 36-й минуте. Артем Дзюба кинул мяч на фланг Роберто Фернандесу, который подал в штрафную площадь на Эдгара Севикяна. Защитник гостей Дуглас Сантос пытался ему помешать, а получилось, что пробил по собственным воротам. Более того, хозяева, что называется, зацепились за результат, выстояли в обороне и периодически сами остро атаковали, а уже в компенсированное время и вовсе получили право на пенальти, который был назначен за игру рукой у того же Дугласа Сантоса. Но Дзюба, видимо, зря положился не на технику, а на силу и даже не попал с «точки» в створ, лишь задев перекладину.

Так что «Акрон» упустил победу, хотя и ничью с «Зенитом» вполне может записать себе в актив. Петербуржцы же вряд ли испытали удовлетворение, набрав 20-е очко.

«Краснодару» противостоял более сложный соперник, ведь «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова не потерпел ни одного поражения в семи матчах чемпионата. Вместе с тем у кубанцев произошел какой-то сбой: они взяли всего одно очко в двух последних турах, а не забивали в трех играх подряд с учетом недавней кубковой встречи с московским «Динамо». И сейчас куда ближе к голу поначалу были грозненцы, которые выдали сверхактивный дебют. Два удара Эгаша Касинтуры заблокировал центральный защитник Диего Коста, а будь чуть точнее на угловом Надер Гандри, чемпионам страны уже никто бы не помог, в том числе голкипер Станислав Агкацев. Но мяч неожиданно влетел в другие ворота, куда его на 15-й минуте загнал нападающий хозяев Джон Кордоба. После выброса аута колумбиец легко продавил не менее мощного Усмана Ндонга и так бахнул из-за штрафной, что опытный вратарь Георгий Шелия не успел даже вскинуть руки вверх.

Предыдущая фотография
Матч «Локомотива» с «Динамо»

Матч «Локомотива» с «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч «Локомотива» с «Динамо»

Матч «Локомотива» с «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Матч «Локомотива» с «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч «Локомотива» с «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Правда, как потом не реализовал железный момент «Ахмат», просто необъяснимо. Но когда Георгий Мелкадзе обвел Агкацева, центрбек кубанцев Витор Тормена чудесным образом спас команду, в броске дотянувшись до мяча и выбив его из пустых ворот с рикошетом от штанги. Причем бразилец в том эпизоде сильно ударился о стойку и не смог продолжить матч. А на 31-й минуте «Краснодар» повел 2:0, когда Коста головой замкнул подачу Эдуарда Сперцяна с углового. Грозненцы же продолжали транжирить моменты и на исходе первого тайма не воспользовались таким роскошным шансом, как пенальти, который заработал Касинтура. Мелкадзе максимально замедлил разбег и явно перемудрил, проиграв эту дуэль не ставшему гадать Агкацеву.

При таком результате «Ахмату» было трудно вернуться в игру после перерыва, к тому же его атаки больше не приводили к голевым ситуациям. А вот хозяева загубили отличную возможность, когда Дуглас Аугусто исполнил нечто в стиле Мелкадзе. Кордоба выложил ему мяч почти на пустые ворота, в которых стоял только защитник Мирослав Богосавац, но бразилец замешкался, и Гандри накрыл его. Вдобавок грозненцы доигрывали в меньшинстве, так как на 86-й минуте Ндонг схлопотал красную карточку за излишне агрессивное поведение в стычке со Сперцяном. Не изменил ничего и шальной удар Лечи Садулаева, который угодил в перекладину. «Краснодар» победил 2:0 и с 23 очками вышел на первое место.

Выездное дерби «Локомотива» с «Динамо» априори было абсолютно непредсказуемым. Железнодорожники оставались последними в премьер-лиге, кто еще не проигрывал, но и бело-голубые заиграли гораздо лучше, чем на старте сезона.

В двух последних матчах они создавали себе комфортный задел 3:0, пускай оба раза так и не сохранили крупный счет. Все-таки команда Валерия Карпина по-прежнему, мягко говоря, небезупречно действует в обороне, вот и сейчас она зевнула голевую атаку уже на первых секундах. Нападающий Дмитрий Воробьев сместился на правый фланг, и оттуда отдал передачу в центр штрафной на Данила Пруцева, а арендованный у «Спартака» хавбек технично уложил мяч в сетку.

Предыдущая фотография
Матч «Локомотива» с «Динамо»

Матч «Локомотива» с «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч «Локомотива» с «Динамо»

Матч «Локомотива» с «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Матч «Локомотива» с «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч «Локомотива» с «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Впрочем, пропущенный гол только подстегнул динамовцев, и Эль-Мехди Маухуб мог довольно быстро восстановить равенство, когда заставил ошибиться Егора Погостнова. Голкипер Антон Митрюшкин выручил партнера, а затем вообще стал творить настоящие чудеса. Иван Сергеев после прострела Маухуба зарядил ему просто с убойной дистанции, и непонятно, как он вытащил мяч. Вскоре форвард бело-голубых не забил ему даже после того, как уже обыграл вратаря. А еще один фантастический сейв Митрюшкин совершил, когда Сергеев опять в упор бил головой. И не его вина, что динамовец, уже лежа на газоне, буквально носом все же затолкал мяч за ленточку.

Сравняв счет на 24-й минуте, на 27-й хозяева вырвались вперед. На этот раз Сергеев выступил в роли ассистента, сделав бразильский пас подошвой бутсы Бителло. Ну и сам бразилец не подвел. Кроме того, нужно отметить правого защитника Хуана Касереса, ведь именно его навесы в штрафную предшествовали двум динамовским голам. С другой стороны, фол парагвайца в конце первого тайма, когда он подтолкнул в спину рвавшегося к воротам Александра Руденко, дал повод арбитру Кириллу Левникову назначить пенальти, который на 43-й минуте четко исполнил Алексей Батраков. Это был девятый гол лучшего бомбардира текущего чемпионата, хотя картинное падение Руденко вызвало вопросы.

До перерыва команды показали, несомненно, фееричный футбол с множеством острых моментов. Выдержать столь же высокий уровень зрелищности на протяжении всего матча обычно очень тяжело и даже невозможно.

Действительно во втором тайме дерби приобрело более тягучий характер. Разве что Бителло проверил Митрюшкина, и еще ему прилетела неприятная срезка от Погостнова. Бело-голубые вроде бы владели инициативой, но не досмотрели за Николаем Комличенко на угловом. На 68-й минуте Батраков выполнил ювелирную подачу, и нападающий головой переправил мяч в ворота.

Динамовцы могли отыграться после того, как организовали встречу с Митрюшкиным Антону Миранчуку. Бывшему футболисту «Локомотива» не удалось нанести акцентированный удар, а на 81-й минуте подопечные Карпина провалились в обороне, позволив Воробьеву убежать с центра поля один на один с Андреем Луневым. Форвард красно-зеленых уверенно разобрался с вратарем, и железнодорожники оторвались на два гола. Хозяева на 85-й минуте сократили разницу с пенальти за нарушение правил против Константина Тюкавина и в исполнении Максима Осипенко, а потом Ярослав Гладышев едва не спас их от поражения. Но на 92-й минуте Руденко с передачи Пруцева окончательно зафиксировал победу гостей — 5:3. С 23 очками «Локомотив» опередил «Краснодар» по дополнительным показателям и возглавил турнирную таблицу.

Александр Ильин

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все