В «Оренбурге» решили, что уже слишком

Футбольный клуб «Оренбург» объявил об отставке главного тренера Владимира Слишковича. Это произошло сразу после окончания матча 11-го тура чемпионата России с «Ростовом», в котором оренбуржцы уступили 0:1, потерпев четвертое поражение подряд. В премьер-лиге они сейчас занимают 14-е место с семью очками, при этом в Кубке России досрочно завоевали путевку в play-off, обеспечив себе второе место в группе.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Владимир Слишкович

Поражение «Оренбурга» в 11-м туре чемпионата России привело к увольнению главного тренера Владимира Слишковича. Южноуральцы были близки к ничьей в домашнем матче с «Ростовом», но пропустили на 84-й минуте, запустив процесс отставки боснийского специалиста. И хотя сам Слишкович после финального свистка сказал в телевизионном эфире, что никуда уходить не собирается, вскоре на сайте клуба появилось официальное уведомление о расставании с ним. Затем ситуацию прокомментировал и президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин.

«Слишкович внес значительный вклад во внутреннюю структуру клуба, помог наладить рабочие процессы в команде и полностью отдавался тренерской деятельности, но, к сожалению, не все пошло так, как планировалось,— заявил руководитель "Оренбурга" в интервью "Матч ТВ".— Ясно, что клуб не может быть удовлетворен текущим положением после первой трети чемпионата, и изменения были необходимы».

В 11 турах команда Слишковича смогла одержать всего одну победу, еще в августе одолев на выезде «Акрон». Четыре матча она завершила вничью, а вот затем последовала серия из четырех поражений подряд.

При этом руководство клуба, наверное, особенно напрягало то, что ей не удавалось выигрывать дома, ведь раньше «Оренбург» умело пользовался преимуществом своего искусственного поля и побеждал даже топовых соперников. Судя по всему, были претензии к тренеру и по качеству игры, которая уже совсем не соответствовала романтичному стилю времен Марцела Лички.

Впрочем, чешский специалист вообще оставил особый след в истории клуба, а после него в «Оренбурге» не сложилось у другого чеха Иржи Ярошика и испанца Давида Деограсии. Слишкович пришел в прошлом сезоне и не удержал команду в премьер-лиге. Она сохранила прописку только из-за того, что столичное «Торпедо» исключили из высшего дивизиона за попытку организации договорных матчей.

И Слишкович оказался в какой-то степени заложником ситуации, ведь оренбуржцы уже готовились к выступлению в первой лиге, а потом им пришлось резко перестраиваться и доукомплектовывать состав практически по ходу чемпионата.

Причем к их селекции тоже есть вопросы. Каких-то бесспорно удачных приобретений клуб не сделал.

Слишковича не спасли от отставки даже успехи в Кубке России. Южноуральцы в очень тяжелой для себя группе, где они соперничали с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом», смогли досрочно стать вторыми и добыть путевку в четвертьфинал «Пути Российской премьер-лиги». Понятно, что с петербуржцами им сложно было тягаться, а вот во встречах с казанцами и грозненцами они набрали восемь очков. Однако проблемы в чемпионате все-таки перевесили, так что в кубковом play-off «Оренбург» сыграет уже под руководством нового главного тренера.

Президент клуба Кирилл Волженкин сообщил, что преемник Слишковича будет представлен во время наступающей паузы на матчи сборных. По его словам, в команде сейчас собраны талантливые футболисты, которым по силам выйти на более высокие позиции в чемпионате.

Александр Ильин