«Чешский Трамп»: чем известен Андрей Бабиш

4 октября на парламентских выборах в Чехии победило оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан»), которое возглавляет бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш. Подробности биографии политика и миллиардера — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny / Reuters Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny / Reuters

Андрей Бабиш родился 2 сентября 1954 года в Братиславе. По национальности словак. Окончил факультет международной торговли Экономического университета в Братиславе (1978). Работал во внешнеторговых компаниях PZO Chemapol Bratislava и Petrimex. В Petrimex возглавлял отдел продаж, компания занималась импортом агрохимических и нефтяных товаров.

В 1980–1989 годах состоял в Компартии Чехословакии. В 1993-м после разделения Чехословакии переехал в Чехию и инициировал создание пражского филиала предприятия Petrimex. Преобразованный нефтехимический и сельскохозяйственный концерн с новым названием Agrofert господин Бабиш возглавлял до 2014 года. Agrofert — один из крупнейших чешских холдингов с 250 компаниями в 18 странах, крупнейший в стране получатель субсидий ЕС.

В 2011 году Андрей Бабиш основал и возглавил правопопулистское общественное движение ANO («Акция недовольных граждан», также ano на чешском означает «да»). Через год была организована одноименная партия. В 2013-м на парламентских выборах она получила 18,65% голосов, заняв второе место. В сформированном коалиционном правительстве Богуслава Соботки ANO получила 6 из 16 портфелей, а господин Бабиш — кресло первого вице-премьера и министра финансов. В 2016-м журнал Emerging Markets признал его лучшим министром финансов развивающихся стран Европы.

В 2017 году ушел в отставку из-за обвинений в неуплате налогов в качестве главы Agrofert. В том же году на парламентских выборах ANO одержала победу, получив 29,6% голосов, а Андрей Бабиш стал премьер-министром. На протяжении кампании подвергался критике со стороны оппонентов, в том числе за пророссийскую позицию. Выступал против санкций в отношении РФ, скептически относился к евроинтеграции. СМИ называли его чешским Трампом, Берлускони из Праги, премьером-миллиардером.

В 2021 году подал в отставку после проигрыша ANO на парламентских выборах. За неделю до голосования стал фигурантом расследования Международного консорциума журналистов-расследователей. Согласно опубликованным документам («Досье Пандоры»), в 2009 году он через офшорные компании вложил €15 млн в покупку небольшого замка на юге Франции.

В 2022 году объявил о том, что будет баллотироваться на пост президента Чехии. В первом туре набрал 35% голосов, уступив генералу армии в запасе Петру Павелу (35,9%), вновь проиграл во втором туре (41,67% против 58,32%).

Занимает четвертое место в списке богатейших граждан Чехии, состояние оценивается в $4,2 млрд. Обвиняется в незаконном получении субсидий ЕС на сумму 50 млн крон (€2 млн). Первое судебное разбирательство состоялось в 2023 году, с тех пор Андрея Бабиша несколько раз оправдывали. Летом 2025 года Верховный суд Чехии отправил дело о коррупции на повторное рассмотрение.

Женат вторым браком, имеет четверых детей.