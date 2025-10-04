Оппозиционное движение ANO победило на парламентских выборах в Чехии

Оппозиционное центристское движение ANO («Акция недовольных граждан») победило на парламентских выборах в Чехии с 34,7% голосов. Об этом сообщает CT24. Голоса подсчитаны более чем на 99% участках.

ANO возглавляет бывший премьер-министр Андрей Бабиш. Правящая праволиберальная коалиция SPOLU («Вместе») во главе с премьер-министром Петром Фиалой набирает 23%. Третье место занимает движение STAN («Старосты и независимые») с 11%. У Чешской пиратской партии 8,8%. Для избрания в нижнюю палату парламента необходимо преодолеть порог в 5% голосов. Всего прошли шесть партий.

«Это вершина моей политической карьеры,— сказал глава ANO Андрей Бабиш.— Мы с нетерпением ждем возможности работать для вас, это наша миссия». Движение получит 80 из 200 мест в нижней палате парламента. Премьер-министр поздравил Андрея Бабиша с победой.

Выборы завершились вечером 4 октября. Явка избирателей превысила 68,8%. За места в парламенте боролись представители 26 партий и политических движений.