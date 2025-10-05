Главные новости к утру 5 октября

В Грузии завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления. Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта—Демократическая Грузия» Каха Каладзе победил в борьбе за пост мэра Тбилиси. В столице начались беспорядки: пострадали больше 20 человек.

Андрей Бабиш, глава движения ANO, которое вчера победило на парламентских выборах в Чехии, заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз. При этом он считает несправедливым распределение чешского бюджета на поддержку Киева.

Шведская активистка Грета Тунберг, которую власти Израиля задержали за участие в попытке прорвать морскую блокаду Газы, пожаловалась на издевательства со стороны работников тюрьмы. Другие задержанные активисты заявили, что их избивали и унижали.

Переговоры делегаций Израиля и палестинского движения «Хамас» пройдут 6 октября в Египте. Об этом сообщил МИД арабской республики.