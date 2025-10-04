МИД Египта анонсировал переговоры Израиля и «Хамаса» 6 октября

Переговоры делегаций Израиля и палестинского движения «Хамас» пройдут 6 октября в Египте. Об этом сообщил МИД арабской республики.

Стороны обсудят условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом президента США Дональда Трампа, следует из заявления. В каком городе состоятся консультации, не уточняется. Израильское издание Ynet пишет, что они пройдут в Шарм-эш-Шейхе.

CNN Arabic сообщает, что площадкой для переговоров выбран Каир. По информации телеканала, израильскую делегацию возглавит министр стратегического планирования еврейского государства Рон Дермер.

План США по урегулированию конфликта состоит из 20 пунктов и включает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа и переход анклава под управление временной администрации.