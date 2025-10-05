Задержанная в Израиле Грета Тунберг пожаловалась на издевательства и клопов

Шведская активистка Грета Тунберг, которую власти Израиля задержали за участие в попытке прорвать морскую блокаду Газы, пожаловалась на тюремные условия. Она заявила, что подверглась жестокому обращению со стороны работников тюрьмы. Сотруднику шведского посольства, который ее навестил, она сообщила, что ее держат в камере, где водятся клопы. Она указала на очень скудное питание и недостаток воды.

Об этих условиях сообщили в письме МИД Швеции, адресованном сторонникам активистки. Содержание сообщения раскрыла The Guardian.

Об унижениях пропалестинских активистов агентству «Андола» рассказал итальянский журналист Лоренцо Агостино, который участвовал в миссии «Флотилии свободы». Он заявил, что задержанных избивали ногами, а Грету Тунберг якобы «унизили, завернули в израильский флаг и выставили напоказ, словно это трофей». Французский активист Ясин Бенджеллойн заявил, что сотрудники тюрьмы не выдавали лекарств для тех, кто нуждался в них. Оба активиста утверждают, что им не давали воды около двух суток.

ВМС Израиля остановили международный караван, который шел на прорыв морской блокады сектора Газа, утром 2 октября. В Израиле утверждают, что акция тесно связана с «Хамасом»: по утверждениям властей, палестинское движение якобы финансирует участников. Кроме того, Израиль заявил, что активисты были «заинтересованы не в помощи Газе, а в провокации».

