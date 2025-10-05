На протестах в Тбилиси пострадали шесть демонстрантов и больше 20 полицейских

В тбилисские больницы доставили 27 человек, которые пострадали во время протестов. Среди них — 21 полицейский и шесть демонстрантов. Об этом сообщили в Минздраве Грузии. Как до этого утверждал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, у одного из правоохранителей диагностировали перелом, передает ТАСС.

Представители оппозиции, требующие «падения российского режима в Грузии», планируют всю ночь оставаться на Проспекте Руставели в столице Грузии, передает Interpressnews сообщение блока «Эртоба» («Единство»). При этом «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента утверждает, что у парламента остались несколько десятков человек.

Некоторая часть протестующих остается на площади Орбелиани. Там горят импровизированные баррикады. Силовики, пытаясь разогнать активистов, используют слезоточивый газ, сообщает Interpressnews.

Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиции сегодня «не удалось свергнуть власть». Он пообещал привлечь к ответственности всех демонстрантов, которые прибегали к насилию. Кроме того, в одном из своих заявлений премьер обвинил в разжигании протестов посла ЕС Павла Герчинского. По его словам, тот несет «особую ответственность» за беспорядки.

Сегодня в стране прошли выборы в органы местного самоуправления. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал 71,58% голосов, сообщили в ЦИК Грузии после обработки 99,5% бюллетеней.