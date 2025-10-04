Кандидат от правящей «Грузинской мечты» Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси

В Грузии завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления. Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта—Демократическая Грузия» Каха Каладзе побеждает в борьбе за пост мэра Тбилиси. Это следует из данных экзитполов, которые опубликовал телеканал «Имеди».

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта—Демократическая Грузия» Каха Каладзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Каха Каладзе набирает 77,4% голосов. На втором месте — кандидат от оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе (8,8%). Яго Хвичия от либертарианской партии «Гирчи» получает 6,7% голосов.

Каха Каладзе занимает должность мэра столицы с 2017 года. Избирательные участки закрылись в 20:00 (19:00 мск). По данным ЦИК, явка составила 33,5%. За пост мэра Тбились борются девять кандидатов. Всего на выборах участвуют 12 партий. Граждане также избирают мэров Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, глав 59 муниципалитетов и депутатов 64 городских собраний.