Глава победившей в Чехии оппозиции заявил, что Украина не готова к ЕС

Андрей Бабиш, глава движения ANO, которое победило на парламентских выборах в Чехии, заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, для этого «сначала нужно закончить войну». При этом он считает несправедливым распределение чешского бюджета на поддержку Украины, о чем он заявил украинскому изданию «Суспiльне Новини».

По словам политика, поддержкой Киева должно заниматься НАТО. «Мы помогаем Украине через Европейский союз. ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в следующем европейском бюджете... Но если у нас нет средств для чешских граждан на лекарства и основные социальные нужды, то, конечно, мы должны в первую очередь позаботиться о них»,— заявил господин Бабиш. Впрочем, лидер ANO добавил, что не исключает сотрудничества Праги и Киева.

На прошедших вчера выборах оппозиционное центристское движение ANO набрало 34,7% голосов. Правящая праволиберальная коалиция SPOLU набрала 23%. Третье место заняло движение STAN. Всего в нижнюю палату парламента прошли шесть партий.