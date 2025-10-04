EUObserver: ЕС внесет в черный список 120 танкеров, связанных с Россией

Евросоюз (ЕС) добавит в 19-й пакет санкций еще 120 судов, которые считают причастными к перевозке российских энергоресурсов, сообщает EuObserver со ссылкой на внутренние документы ЕС. Общее число включенных в черный список судов достигнет 568.

По данным издания, страны Европы также готовят основания для задержания 16 танкеров без флага, если они войдут в Балтийское море. Речь идет о следующих судах: Adonia, Apate, Apus, Aquilla II, Bolu, Briont, Ethera, Everdine, Leona, Manaslu, Myra, Nemrut, Omni (также называется Evali), Samos, Tagor и Tassos.

Чтобы остановить эти суда, «потребуется натовская наглость, а также соблюдение законов», пишет EuObserver. Портал напоминает, что в мае ВМС Эстонии и авиация НАТО пытались вынудить судно Jaguar под флагом Габона покинуть нейтральные воды и направиться в зону, где его могли задержать. Однако судно проигнорировало требования и прибыло в российский Приморск.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС введет ограничения против еще 118 судов, которые подозревают в транспортировке российской нефти. По данным Bloomberg, ЕС хочет запретить импорт нефти из России с 2026 года.

О готовящихся санкциях ЕС — в материале «Ъ FM» «19-й пакет готовят к наполнению».