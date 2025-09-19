Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЕС планирует ввести санкции против 118 судов «теневого флота» России

Евросоюз намерен ввести ограничения против еще 118 судов, которые подозревают в транспортировке российской нефти. Санкции вошли в новый 19-й пакет ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В общей сложности под санкциями ЕС теперь более 560 судов»,— уточнила госпожа фон дер Ляйен в опубликованном на сайте ЕК видеообращении.

Суда, которые поставляют российскую нефть в обход западных санкций, ЕС называет так называемым теневым флотом.

