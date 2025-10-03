Bloomberg: ЕС хочет запретить импорт нефти из России с 2026 года

Европарламент рассматривает возможность ускорить отказ от импорта российских энергоносителей. Поставки нефти планируется запретить с 2026 года, газа — с 2027-го. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Профильный комитет Европарламента планирует 16 октября проголосовать за поправки к программе по сокращению импорта российских энергоносителей RePowerEU. Для того, чтобы принять меры нужно большинство голосов в Совете ЕС и в Европарламенте.

Изначально RePowerEU предполагала отказ от российской нефти и газа к концу 2027 года. В плане также предусмотрены меры по борьбе с «теневым флотом» России. Так ЕС называет суда, которые Россия якобы использует для обхода санкций.

По информации Bloomberg, Еврокомиссия также планирует ввести пошлины на импорт российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Для этого требуется согласие всех стран Евросоюза.

Единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в Европу остается «Турецкий поток». Россия находится на втором месте после США среди поставщиков СПГ в ЕС с долей в 15%.