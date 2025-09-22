19-й пакет готовят к наполнению

Полный отказ от поставок российского СПГ, запрет на трансакции в криптовалютах и новые вторичные санкции для третьих стран — эксперты назвали самые болезненные ограничения из 19-го пакета ЕС. 26 сентября Европейский Совет проголосует за очередной пакет антироссийских санкций. Его проект 19 сентября утвердила Еврокомиссия. Ограничения могут коснуться «Роснефти» и «Газпромнефти», 118-ти танкеров и 45-ти компаний, которые, по мнению Брюсселя, связаны с военно-промышленным комплексом. Кроме того, ЕК «нацелена» на НПЗ, трейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай и Индию. Самый неприятный для России удар — это введение вторичных пошлин на импортеров энергоресурсов. Однако, как говорят собеседники “Ъ FM”, маловероятно, что союз на это решится.

А вот полный отказ от российского газа до конца 2026 года выглядит более реально, считает эксперт аналитического центра «Яков и Партнеры» Софья Мангилева: «Самое жесткое ограничение — полный запрет на импорт СПГ из России, 12 млн тонн. В таком случае будет невозможен транзит через Болгарию и, соответственно, ограничение потребления Венгрией.

Это ударит по экспортной выручке "Газпрома". Плюс контроль ввозимых в Европу нефтепродуктов, произведенных из российской нефти — ЕС может провести аудит поставок. И последнее, наверное, значимое направление — усиление санкций против "Росатома". ЕС все-таки потребляет уран российской переработки, выручка за который составляет около €700 млн ,но ведутся проекты по расширению собственных мощностей. И при их более раннем запуске или за счет ограничения поставок из России, четверть выручки можно потерять».

Санкции против российской платежной системы «Мир» вряд ли вызовет сильный эффект, так как ее уже касаются рестрикции США. Ограничительные меры против криптовалютных платформ вводятся впервые, однако это решение эксперты называют ожидаемым. Действительно серьезные шаги уже могут навредить и европейским партнерам, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Никакой определенности нет. Возможно, все это как-то отразится на платежах и переводах. Исключение —санкционный перечень банков, которые, казалось бы, не могут быть туда включены, потому что в капитале есть нерезиденты. Эти нерезиденты не являются недружественными по отношению к Евросоюзу. Таких банков, кстати, немало. Все банки второго и третьего эшелона, которые использовались для проведения платежей, до сих пор не были внесены в этот список, а теперь будут добавлены.

Европейский союз уже доказал, что может давить на дочерние финансовые структуры европейских банковских групп, которые присутствуют на нашем рынке. Более того, две из них входят в перечень системообразующих организаций.Что касается платежей, поскольку было уже много пакетов, то сейчас ЕС использует осмысленную тактику в части угроз. То есть перед введением пакета санкций он создает вакуумную неизвестность, она пугает участников внешнеэкономической деятельности. Многие уже досрочно закрывают свои корреспондентские счета в российских финансовых институтах, ожидая какого-то страшного апокалипсиса. Стоит готовиться и к закрытию отдельных платежных хабов. Можно посильнее надавить на "дочек" европейских банковских групп, чтобы они немедленно все бросили и ушли с российского рынка.

Но самое главное, надо понимать, что без усилий и присоединения американских коллег этот пакет будет в большей степени символическим».

Еврокомиссия также предлагает ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также запрет экспорта ряда химикатов, руд, металлов и солей. Из-за этого компании будут чаще проходить через проверки, отмечает старший юрист юридической компании At Legal Илья Пасенко: «Многие российские компании, ориентированные на сырьевой экспорт, открывают формально неаффилированные офшорные компании в особых экономических зонах — например, Шанхай. И санкции на эти режимы, то есть усиление контроля за компаниями именно из этих юрисдикций может нарушить цепочки поставок и налаженную систему взаимодействия, потому что именно через формально неаффилированные компании в этих юрисдикциях в основном проводились все платежи, на них консолидировались доходы от продаж. Теперь будет сложнее, но опять же, все зависит от механизма реализации.

Увеличится стоимость логистики, поставки будут проходить не через одну прослойку, а две-три».

Также Евросоюз планирует ограничить доступ России к технологиям искусственного интеллекта и геоданным, в том числе из Индии и Китая. Кроме того, ЕС работает над предложениями по использованию подсанкционных активов для помощи Украине. А вот о препятствиях в выдаче россиянам шенгенских виз ничего не прозвучало.

Анжела Гаплевская