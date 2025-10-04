Главные новости к утру 4 октября

Палестинское движение «Хамас» согласилось с ключевыми тезисами плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Движение согласилось освободить всех израильских заложников, захваченных во время атаки 7 октября 2023 года, а также передать израильской стороне тела погибших заложников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в стремление движения «Хамас» к длительному миру. «Основываясь на заявлении, только что опубликованном “Хамас”, я верю, что они готовы к длительному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро вывести заложников!» — написал он в соцсети Truth Social.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир приказал привести вооруженные силы в готовность к реализации первой фазы плана президента США Дональда Трампа по освобождению заложников.

В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить головные уборы, включая хиджабы и никабы. Запрет распространяется не только на религиозную одежду, но и на любые аксессуары на голове, в том числе косынки, тюбетейки и шляпы.

В результате атаки БПЛА начался пожар в промзоне в городе Кириши Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Пожар потушен. Господин Дрозденко также сообщил об уничтожении семи БПЛА над областью.

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы и штрафу в $500 тыс. В июле этого года суд Нью-Йорка признал Шона Комбса виновным по двум пунктам обвинения в сексуальной эксплуатации и вовлечении в проституцию.

Министр энергетики США Крис Райт предупредил, что у Национального управления по ядерной безопасности могут закончиться средства на контроль за ядерным арсеналом в течение восьми дней из-за приостановки работы федерального правительства.