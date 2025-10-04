У США осталось средств на контроль за ядерным оружием на восемь дней

Министр энергетики США Крис Райт предупредил, что у Национального управления по ядерной безопасности могут закончиться средства на контроль за ядерным арсеналом в течение восьми дней из-за приостановки работы федерального правительства (шатдауна).

В интервью Fox News господин Райт сообщил, что по истечении этого срока министерство будет вынуждено прибегнуть к экстрeнным процедурам, что «поставит под угрозу» безопасность страны.

Федеральное правительство США частично приостановило работу с 1 октября из-за неспособности Конгресса согласовать план бюджета.