«Хамас» согласился с ключевыми тезисами плана Трампа по Газе

Палестинское движение «Хамас» опубликовало в Telegram-канале заявление, в котором соглашается с ключевыми тезисами плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Хамас» согласился освободить всех израильских заложников, захваченных во время атаки на приграничный район Израиля 7 октября 2023 года, а также передать израильской стороне тела погибших заложников.

В заявлении палестинского движения отмечается, что обмен необходимо провести по предложенной господином Трампом формуле, но только в том случае, если будут выполнены «условия на местах».

«Хамас» готов к немедленным переговорам с властями Израиля, согласен передать управление Газой палестинскому «технократическому органу на основе национального консенсуса». Другие тезисы плана, предложенного Дональдом Трампом, — в частности, будущее Газы, права палестинцев — требуют более «широкой национальной позиции», говорится в заявлении.