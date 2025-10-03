В школах Югры запретили носить хиджабы и никабы

В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить головные уборы, включая хиджабы и никабы. Об этом сообщили Ura.ru в департаменте образования и науки Югры.

Запрет распространяется не только на религиозную одежду, но и на любые аксессуары на голове, в том числе косынки, тюбетейки и шляпы. Локальные акты приняли 303 школы. Образовательные учреждения принимают решение самостоятельно с учетом мнения родительских советов.

«В случае несогласия можно выбрать другую форму обучения, например семейную»,— сказали Ura.ru в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО.

В 2024 году носить хиджабы и никабы запретили в школах Владимирской области. Аналогичные ограничения также были введены в Дагестане и Карачаево-Черкесии.