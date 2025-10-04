Трамп: «Хамас» готов к длительному миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в стремление движения «Хамас» к длительному миру. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Основываясь на заявлении, только что опубликованном “Хамас”, я верю, что они готовы к длительному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро вывести заложников!» — написал он.

По словам президента США, стороны уже ведут переговоры по деталям, которые нужно будет согласовать. «Дело не только в Газе, речь идет о давно желанном мире на Ближнем Востоке»,— добавил господин Трамп.