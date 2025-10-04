Армия Израиля готовится к реализации первой фазы мирного плана Трампа

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир приказал привести вооруженные силы в готовность к реализации первой фазы плана президента США Дональда Трампа по освобождению заложников. Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир

В своем заявлении ЦАХАЛ подчеркнул, что безопасность военнослужащих является главным приоритетом, и все силы будут направлены на защиту войск.

Приказ был отдан после ночных переговоров с США, а также после призыва господина Трампа к Израилю остановить удары по сектору Газа. Власти Израиля приказали остановить наступление в Газе, пишет The Times of Israel.