Главные новости за 3 октября. Кавказ

Крупный бизнесмен из Дагестана Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в организации убийства, совершенного в 2004 году. Жертвой стал глава Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгий Таль, который курировал банкротство столичных аэропортов. Таль был застрелен в центре Москвы и скончался в больнице несколько часов спустя. Следствие также связывает Ибрагима Сулейманова со смертью председателя профсоюзного комитета авиаслужб Геннадия Борисова в 1999 году.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил разработать проект современной пешеходной инфраструктуры в районе международного аэропорта Минеральные Воды. Ширина пешеходной части должна быть не менее 4 метров, велосипедной – 2 метра; с учётом освещения, общая ширина составит минимум 7 метров.

В Ирафском районе следователи проводят проверку по факту обнаружения скелета человека. Накануне, 2 октября, на участке между селами Толдзгун и Хазнидон обнаружены скелетированные останки человека.

Решением Нальчикского городского суда взыскано с организации, эксплуатирующей оборвавшуюся канатно-кресельную дорогу в курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии, 150 тыс. руб. компенсации вреда в пользу несовершеннолетнего.

Правительство России из резервного фонда направило более 10 млн руб. на выплаты компенсаций пострадавшим при терактах в Дагестане в 2024 году.

В Северной Осетии с начала года выявило незадекларированную валюту на сумму более 58 млн руб., что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода 2024 года.