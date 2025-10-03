Пострадавшим в терактах в Дагестане выделили дополнительные 10 млн рублей

Правительство России из резервного фонда направило более 10 млн руб. на выплаты компенсаций пострадавшим при терактах в Дагестане в 2024 году. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выплаты предназначены для возмещения ущерба в результате теракта и для возмещения вреда, причиненного при пресечении теракта 23 и 24 июня 2024 года. Из общей суммы более 7,8 млн руб. будет направлено семьям погибших, свыше 1,8 млн руб. — гражданам, получившим травмы. Для людей, потерявших имущество, выделено 600 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ», два православных храма, синагога и пост ДПС в дагестанском Дербенте и Махачкале были атакованы 23 июня 2024 года. Жертвами двойного теракта стали священник, охранник храма, а также более 15 правоохранителей. Среди террористов были родственники дагестанского чиновника.

Наталья Белоштейн