В Северной Осетии следователи проводят проверку после обнаружения костей человека

В Ирафском районе следователи проводят проверку по факту обнаружения скелета человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Северной Осетии.

Как следует из сообщения, накануне, 2 октября, на участке между селами Толдзгун и Хазнидон обнаружены скелетированные останки человека.

Следователем проведен осмотр места происшествия, костные останки направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления принадлежности пола человека, возраста, а также причины и давности наступления смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечают правоохранители.

Константин Соловьев