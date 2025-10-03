В Северной Осетии следователи проводят проверку после обнаружения костей человека
В Ирафском районе следователи проводят проверку по факту обнаружения скелета человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Северной Осетии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из сообщения, накануне, 2 октября, на участке между селами Толдзгун и Хазнидон обнаружены скелетированные останки человека.
Следователем проведен осмотр места происшествия, костные останки направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления принадлежности пола человека, возраста, а также причины и давности наступления смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечают правоохранители.