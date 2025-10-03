В Северной Осетии таможня выявила незадекларированную валюту на 58 млн рублей

В Северной Осетии с начала года выявили незадекларированную валюту на сумму более 58 млн руб., что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

За первые девять месяцев прошлого года сотрудники службы задержали около 32 млн руб. незаконно перемещаемых денег. Пик нарушений пришелся на май 2025 года. За этот период правоохранители предотвратили 37 попыток контрабанды наличности. Крупнейшую сумму обнаружили на посту Верхний Ларс, где изъяли $69 тыс.

Константин Соловьев