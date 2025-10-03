Аэропорт Минеральные Воды получит пешеходную инфраструктуру

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил разработать проект современной пешеходной инфраструктуры в районе международного аэропорта Минеральные Воды, сообщает пресс-служба главы региона.

На заседании краевого координационного совета по экономической стабильности 2 октября губернатор поставил задачу для регионального миндора, минтуризма и главы Минераловодского округа – к 1 ноября предложить согласованный план создания пешеходной дорожки и надземного перехода через федеральную трассу Р-217 «Кавказ».

Инициатива направлена на обеспечение безопасной и удобной связи между аэропортом и выставочным центром «МинводыЭКСПО», где проходят крупные всероссийские и международные мероприятия. Ширина пешеходной части должна быть не менее 4 метров, велосипедной – 2 метра; с учётом освещения, общая ширина составит минимум 7 метров.

Проект связан с ростом пассажиропотока, туризма и необходимости повысить транспортную и пешеходную доступность ключевых объектов региона. Только в 2024 году через воздушную гавань прошло более 5 миллионов пассажиров, пропускная способность комплекса – до 240 рейсов в сутки. Поводом для поручения стала изоляция «МинводыЭКСПО» от аэропорта и регулярные обращения организаторов мероприятий и местных жителей о трудностях перехода через оживленную трассу.

Станислав Маслаков