Суд Нальчика взыскал компенсацию в пользу ребенка после обрыва канатной дороги

Решением Нальчикского городского суда взыскано с организации, эксплуатирующей оборвавшуюся канатно-кресельную дорогу в курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии, 150 тыс. руб. компенсации вреда в пользу несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики в пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, несовершеннолетний выпал из кресла канатной дороги на пристань и получил травму предплечья.

Ранее в интересах трех жителей суд взыскал с эксплуатирующей компании свыше 3 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» инцидент произошел в августе 2025 года, когда на аттракционе оборвалась часть конструкции. Среди пострадавших оказались как взрослые, так и подростки. После ЧП прокуратура Нальчика провела проверку и зафиксировала, что владелец объекта не обеспечил должный уровень безопасности для пассажиров.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации аттракционов.

8058671

Наталья Белоштейн