Экс-чиновник метит в проректоры

Кандидатура бывшего директора департамента информационной политики Свердловской области Александра Иванова рассматривается на должность проректора Уральского федерального университета (УрФУ), рассказал «Ъ-Урал» и.о. ректора Илья Обабков. «Смотрю у претендентов наличие ценного опыта и идей по развитию вуза. Все станет ясно на этой неделе — 2-3 октября»,— сказал он.

Александр Иванов имеет опыт работы в администрации Екатеринбурга, был начальником информационно-аналитического отдела мэрии. В 2016 году занял пост главы департамента информационной политики Свердловской области — сразу после назначения заместителя главы города Владимира Тунгусова на должность руководителя администрации губернатора. Господин Иванов выстроил свою систему взаимодействия со СМИ и организовал разработку специального информационного портала региона. В 2018 году он написал заявление об уходе по собственному желанию. Это произошло после сокращения ставки первого заместителя губернатора — руководителя областной администрации Владимира Тунгусова.

Илья Обабков возглавил УрФУ в мае, сменив на посту Виктора Кокшарова, который руководил вузом с момента его основания в 2010 году. В июне господин Обабков сообщил, что решение об изменении состава ректората университета будет принято в октябре по итогам приемной кампании в вуз. «Посмотрим на результат, как сработаемся за эти четыре месяца, возможно у коллег есть свои мнения, куда переходить, у меня появится сформированное мнение, что надо усиливать и менять»,— сказал тогда господин Обабков. И.о. ректора заверил, что перед принятием кадровых решений будет советоваться с членами наблюдательного света УрФУ. «Здесь не личностные вещи, есть функции и качество их выполнения, будем в эту сторону смотреть»,— подчеркнул Илья Обабков.

В ректорат УрФУ входят президент вуза Виктор Кокшаров, три первых проректора, шесть проректоров и два директора. В должности первых проректоров работают Дмитрий Бугров, Сергей Кортов и Даниил Сандлер (отвечает за сферу экономики и стратегического развития). Проректорами являются Александр Германенко (по науке), Сергей Тушин (по международным связям), Дмитрий Лоевский (по воспитательной работе), Павел Мезенцев (по общим вопросам), Алексей Фаюстов (по информационной политике) и Наталья Андрейченко (по развитию магистратуры). Должности директоров занимают Сергей Князев (по образовательной деятельности) и Алексей Сысков (по информационным технологиям).

Василий Алексеев