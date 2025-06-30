Илья Обабков заявил о возможных отставках в руководстве УрФУ в октябре

Решение об изменении состава ректората Уральского федерального университета (УрФУ) будет принято в октябре по итогам приемной кампании в вуз, сообщил в ходе пресс-конференции и.о. ректора Илья Обабков. «Посмотрим на результат, как сработаемся за эти четыре месяца, возможно у коллег есть свои мнения, куда переходить, у меня появится сформированное мнение, что надо усиливать и менять»,— отметил господин Обабков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

И.о. ректора заверил, что перед принятием кадровых решений будет советоваться с членами наблюдательного света УрФУ. «Здесь не личностные вещи, есть функции и качество их выполнения, будем в эту сторону смотреть»,— подчеркнул Илья Обабков.

В ректорат УрФУ входят три первых проректора, шесть проректоров и два директора. В должности первых проректоров работают Дмитрий Бугров, Сергей Кортов и Даниил Сандлер (отвечает за сферу экономики и стратегического развития). Проректорами являются Александр Германенко (по науке), Сергей Тушин (по международным связям), Дмитрий Лоевский (по воспитательной работе), Павел Мезенцев (по общим вопросам), Алексей Фаюстов (по информационной политике). Должности директоров занимают Сергей Князев (по образовательной деятельности) и Алексей Сысков (по информационным технологиям).

Илья Обабков провел первую пресс-конференцию спустя месяц после его представления коллективу УрФУ в должности и.о. ректора. Он сменил на посту Виктора Кокшарова, который возглавлял вуз с момента его основания в 2010 году. Господин Кокшаров по решению членов ученого совета университета был избран президентом УрФУ.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял 11 место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году.

Василий Алексеев