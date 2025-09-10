Суд не удовлетворил иск свердловского дептуризма к «Арамильской слободе»

Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил требования департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области взыскать с парка «Арамильская слобода» 5 млн руб. грантовых средств и еще 5 млн руб. штрафа. Решение было опубликовано 2 сентября.

«В удовлетворении исковых требований департамента по развитию туризма и

индустрии гостеприимства Свердловской области к обществу с ограниченной ответственностью «Парк «Арамильская слобода» о взыскании 5 028 978 руб. суммы гранта в форме субсидии и 5 028 978 руб. штрафных санкций отказать»,— указано в решении суда.

Как следует из решения, компания получила грант на развитие туризма, в частности, она должна была обустроить пляж, провести очистку дна акватории, приобрести туристическое оборудование для парка «Арамильская слобода». Выполнить условия компания должна была до конца 2023 года.

Департамент утверждал, что условия не были исполнены в срок, и часть работ парк завершал уже в 2024 году, в частности, строительство и приобретение оборудования. В 2024 году компания потратила 2,6 млн руб. при общей стоимости проекта в 8 млн руб. При этом к моменту проверки цели проекта были выполнены: в «Арамильской слободе» отсыпали пляж, установили пункт проката оборудования, построили точку общественного питания. Проверка нашла несоответствия в документах о строительстве административного корпуса.

Представители компании в суде заявили, что грантовые условия были выполнены в полном объеме, а взыскание полной стоимости гранта — несоразмерная мера. Сейчас пляж, по утверждению компании, используется по назначению, нецелевого расходования средств найдено не было. Причиной задержки послужили задержки исполнителей и поставщиков, следует из позиции ответчика.

Суд установил, что взыскание суммы гранта и штрафа неправомерно. Дептуризма сможет оспорить это решение.

Напомним, в июне свердловский департамент развития туризма и индустрии гостеприимства направил девять исков к предпринимателям о возврате субсидий на общую сумму 183 млн руб. Тогда в департаменте поясняли, что причиной стали «недостижение результата предоставления субсидии и нарушение сроков реализации инвестиционных проектов».

Суд пока рассматривает иски к компаниям ООО «Ковчег», ООО «Город мечты», ООО «Управляющая компания "Баден Групп"», ООО «СинтезАктив», ООО «Малибу» и индивидуальному предпринимателю А. Н. Пенягину. Иск к индивидуальному предпринимателю Ю. Д. Сырейщикову он оставил без движения, поскольку департамент нарушил сроки уведомления ответчика.

Анна Капустина