Суд не удовлетворил иск свердловского дептуризма к Baden Family на 63 млн руб.

Арбитражный суд полностью отказал в удовлетворении иска департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области к «Баден Групп» на сумму 63,3 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Требования иска касались курорта «Баден-Баден Реж». В департаменте утверждали, что компания получила субсидию на создание модульных домов, однако не выполнила свои обязательства. Как указали в компании, 63,3 млн руб. — это общая сумма субсидии, полученная департамента туризма на развитие комплекса в Реже. Там добавили, что департамент перечислил сумму гранта на полгода позднее оговоренных сроков.

«Мы были очень удивлены подачей искового заявления от департамента туризма. Тем более, что ранее руководитель департамента неоднократно отчитывалась об успешном исполнении обязательств всеми получателями субсидий в Свердловской области. Мы были уверены в том, что суд вынесет справедливое решение»,— прокомментировал учредитель Baden Family Евгений Кононов.

Свердловский департамент туризма подал девять исков о нарушении договоренностей по грантам летом этого года. Общая сумма исков составила 183 млн руб. В департаменте тогда поясняли «Ъ-Урал», что требования связаны с нарушением условий субсидирования компаниями. В частности, «Баден Групп», по утверждению дептуризма, в 2024 году нарушила сроки возведения модульных некапительных строений. Позднее к иску в отношении компании качестве третьего лица привлекли федеральное Минэкономразвития.

Это уже вторая компания, выигравшая в разбирательстве по иску, поданному дептуризма. В начале сентября суд не удовлетворил требования в размере 5 млн руб. грантовых средств и еще 5 млн руб. штрафа к парку «Арамильская слобода».

