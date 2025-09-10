Активы ГК КДВ в Черноземье

Собственность владельцев холдинга КДВ, отца и сына — Николая и Дениса Штенгеловых, — в том числе имущество принадлежащего им АО «Кондитерус Ком» (владеет брендами «Кириешки» и «Яшкино») начали арестовывать. Иск о признании бизнесменов экстремистами направила в Тверской районный суд Москвы Генпрокуратура. Их активы, которые используются для финансирования ВСУ, ведомство потребовало обратить в доход государства. Активы КДВ в Черноземье - в справке Ъ-Черноземье.

По данным Russprofile, в состав холдинга входит ООО «КДВ Воронеж» (производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий, бренды Baby fox, «Золотая стрекоза», «Нильс», Tondi, Smart Formula Twiggy, KrutFrut, «Бегемотик Бонди» попкорн «Бомбастер» и луковые кольца (Mini Free). Фабрика построена в деревне Богданово Рамонского района Воронежской области, была запущена в ноябре 2015 года. По данным самого холдинга, объем инвестиций в строительство составил 15 млрд руб., к 2017 году было запущено 45 линий. В 2018 году группа КДВ заявила о планах увеличить мощность воронежской фабрики с 450 тыс. до 1,1 тыс. т, увеличив число линий до 60. Суммарный объем инвестиций вырос до 29 млрд руб. По итогам 2024-го выручка фабрики выросла на 18% и составила 58 млрд руб. по сравнению с 46 млрд руб. в 2023 году. Чистая прибыль «КДВ Воронеж» также выросла: в 2024 году она достигла 1,1 млрд руб. против 950 млн руб. годом ранее. Себестоимость продаж за этот период увеличилась с 42,8 до 53,3 млн руб. Среднесписочная численность сотрудников в 2025 году составила 3,3 тыс. человек.

В состав холдинга также входят активы в Орловской области. Агрофирма ООО «Орловский Лидер» работает с 2005 года в сфере выращивания однолетних культур. В 2024 году выручка ООО составила 3,2 млрд руб., увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом (3 млрд руб.). Однако чистая прибыль снизилась на 38% до 467,8 млн руб. (751,3 млн руб.). В компании в 2024 году официально работало 328 человек. Еще одно ООО «Орелагроинвест» зарегистрировано 7 сентября 2005 года в Малоархангельске Орловской области и специализируется на выращивании сахарной свеклы. В 2024 году здесь работало 149 человек. Выручка компании в 2024 году составила 3,17 млрд руб., увеличившись на 29 % по сравнению с предыдущим годом (2,5 млрд руб.), а чистая прибыль выросла на 25 % — до 1,25 млрд руб. (995,9 млн руб.). Генеральным директором обеих компаний является Александр Колесников, а единственным учредителем — ООО «КДВ Агрохолдинг».

В состав КДВ также входят и семь других фабрик в разных регионах.

ООО «Глобус» (Ульяновская область, выпускает печенье, шоколадные конфеты, карамель и премиальные конфеты BabyFox)

(Ульяновская область, выпускает печенье, шоколадные конфеты, карамель и премиальные конфеты BabyFox) ООО «КДВ Яшкино» (Кузбасс, поселок городского типа Яшкино, производство сухарей, печенья, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, выпускает бренды Baby Fox, «Яшкино», «Кириешки», «Бабкины семечки», OZera и другие)

(Кузбасс, поселок городского типа Яшкино, производство сухарей, печенья, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, выпускает бренды Baby Fox, «Яшкино», «Кириешки», «Бабкины семечки», OZera и другие) ООО «КДВ Краснодар» (село Белая Глина, производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки, бренды «Бабкины семечки», орехи Beerка)

(село Белая Глина, производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки, бренды «Бабкины семечки», орехи Beerка) ООО «КДВ Воскресенск» (Московская область, производство сухарей, печенья, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, бренды «Nina Farina», «Яшкино», «Гранъ»)

(Московская область, производство сухарей, печенья, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, бренды «Nina Farina», «Яшкино», «Гранъ») ООО «КДВ Нижний Тагил» (Свердловская область, производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, в том числе «Ярче», «Чио Рио», «Нота Бум», «Крокант» и другие)

(Свердловская область, производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, в том числе «Ярче», «Чио Рио», «Нота Бум», «Крокант» и другие) ООО «КДВ Минусинск» (Красноярский край, производство сухарей, печенья, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, бренды «Бонди», «Яшкино», Krendi)

(Красноярский край, производство сухарей, печенья, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, бренды «Бонди», «Яшкино», Krendi) ООО «КДВ Тула» (Тула, производство приправ и пряностей, соусы Calve, «Балтимор»)

(Тула, производство приправ и пряностей, соусы Calve, «Балтимор») ООО «КДВ Кузбасс» (Кемеровская область, производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий, бренды «Кириешки», «Три корочки», «Яшкино», «Бомбастер», «Бабкины семечки»).

Ульяна Ларионова