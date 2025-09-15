Генпрокуратура добивается национализации тамбовского оператора связи

Октябрьский районный суд Тамбова рассмотрит административный иск генпрокурора РФ Игоря Краснова об обращении в доход государства активов владельцев крупного оператора сотовой связи в регионе ООО «Ланта». По данным «Ъ», в деле участвуют Александр Зайцев, его жена Маргарита, Александр Васильев и болгарская ассоциация For free Russia association. Бизнесменов подозревают в легализации средств, полученных экстремистскими группами.

Генпрокуратура заявила, что после событий в Киеве 2014 года супруги Зайцевы поддержали новую власть Украины и санкционный режим против России. Они оказывали содействие участникам протестов, организованных «Фондом борьбы с коррупцией» (признан Московским городским судом в 2021 году экстремистской организацией, его деятельность в РФ запрещена, ликвидированный иноагент). В 2017 году семья переехала в Болгарию и участвовала в создании ассоциации For free Russia association, которую Генпрокуратура считает причастной к дискредитации российского руководства. Сейчас за счет финансовых ресурсов подконтрольных фирм господа Зайцевы якобы открыто спонсируют ВСУ.

Как установил надзор, после переезда в Болгарию господин Зайцев передал ООО «Ланта» в управление своему партнеру Александру Васильеву, который «продолжает обеспечивать деятельность предприятия и использование его имущества в интересах экстремистского объединения».

Александр Зайцев и Александр Васильев с 2009 года владеют ООО «Ланта» в Тамбовской области. Компания обслуживает предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структуры и жителей региона, насчитывая более 50 тыс. абонентов. Ежегодная выручка компании превышает 1,1 млрд руб., а валовая прибыль — 700 млн руб.

Александру Зайцеву также принадлежит торговый центр «Апельсин» в Тамбове, площадью 4 тыс. кв. м, а Маргарите Зайцевой — ТЦ «Башня» площадью 2,9 тыс. кв. м, комплекс складских помещений и база отдыха «Берендей». Управление последней осуществляется через доверенное лицо и компанию «Парк-Отель “Берендей”». По данным Генпрокуратуры, с 2022 по 2024 год через эту компанию было легализовано 291,6 млн руб., принадлежащих экстремистам.

