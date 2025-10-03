В Крыму назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году

В Крыму назвали отрасли, где в 2025 году зафиксированы самые высокие зарплаты. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда и соцзащиты республики.

Среднемесячная заработная плата за январь—май составила 58,9 тыс. руб. Самые высокие доходы отмечены в финансовой и страховой сфере — 118,4 тыс. руб., в строительстве — 98,4 тыс. руб., а также в информации и связи — 82,2 тыс. руб.

В добыче полезных ископаемых зарплаты достигли 82 тыс. руб., а в транспортировке и хранении — 71,6 тыс. руб., в профессиональной, научной и технической деятельности — 66,5 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в первом полугодии 2025 года наибольшая потребность в кадрах в Крыму наблюдалась в сфере здравоохранения и образования. На конец июня фиксировалось превышение числа зарегистрированных безработных, ранее занятых в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»

Анна Гречко