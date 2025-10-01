В Крыму в l полугодии 2025 года наблюдался дефицит медиков и педагогов

В первом полугодии 2025 года наибольшая потребность в кадрах в Крыму наблюдалась в сфере здравоохранения и образования. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда и соцзащиты республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, работодатели чаще всего искали врачей, медицинских сестер, воспитателей, учителей, инженеров различных специальностей, а также водителей автомобилей, уборщиков помещений и территорий, подсобных рабочих, слесарей, горничных и официантов. При этом востребованность вакансий отличалась с учетом сезонности отдельных профессий.

На конец июня 2025 года фиксировалось превышение числа зарегистрированных безработных, ранее занятых в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», над количеством предложений от работодателей. Востребованными также оставались вакансии в транспортной сфере и в административной деятельности.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Крыма инициировали создание перечня работодателей, готовых обеспечить достойные условия труда для завершивших службу участников СВО.

Подробнее читайте в материале «Кадры нарасхват»

Анна Гречко