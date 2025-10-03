В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Власти города обратились к жителям и гостям с инструкциями по поведению в случае опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

При включении сирен — сигнала «Внимание всем» — находящимся дома рекомендовано не подходить к окнам. Укрыться необходимо в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Тем, кто находится на улице, следует укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе либо парковке.

Власти предупредили, что нельзя использовать для укрытия автомобиль и прятаться под стенами многоквартирных домов.

Жителей призвали сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. Его отменят сразу, как только обстановка станет безопасной.

«Ъ-Кубань» писал, что также об угрозе предупреждали в Сочи и Крымском районе Кубани. Аэропорты Сочи и Геленджика временно ограничили авиасообщение

Мария Удовик