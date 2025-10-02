Аэропорты Сочи и Геленджика временно ограничили авиасообщение

Аэропорты Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, сообщает представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В пресс-службе воздушной гавани Сочи сообщили, что изменения произошли в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Службы аэропорта готовы возобновить свою работу сразу после снятия ограничений. Авиакомпании уведомят пассажиров обо всех изменениях.

Пассажиров просят уважительно относиться к окружающим, не занимать сидения личными вещами и багажом, а также уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

Напоминается, что в терминале работает бесплатная комната для матерей с детьми, а рядом с санузлами есть фонтанчики с питьевой водой.

Пассажиры могут следить за необходимой информацией о своих рейсах на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, а также подписаться на уведомления о рейсах в телеграм-боте @AerodinamikaBot или внимательно слушать объявления в терминале.

Ранее сообщалось, что в Крымском районе Краснодарского края действует сигнал «Беспилотная опасность». Система оповещения предупреждает жителей о появлении беспилотников над территорией.

Мария Удовик