Власти Сочи отменили угрозу атаки беспилотников

Администрация Сочи сняла угрозу атаки беспилотников, заявив об отсутствии опасности для жителей и туристов. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Власти предупредили горожан о необходимости соблюдать осторожность при обнаружении подозрительных объектов. Обломки сбитых дронов могут представлять угрозу, отметил господин Прошунин. К ним не следует приближаться, фотографировать или использовать рядом мобильные телефоны. Необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Тревога была объявлена в 23:02. Жителям, находившимся дома, рекомендовали не приближаться к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, либо в помещениях без окон — коридорах, ванных, туалетах или кладовых. Людям на улице советовали спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания. В качестве убежища предлагалось использовать подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Администрация предупреждала об опасности использования автомобиля в качестве укрытия, а также призывала не прятаться у стен многоквартирных домов. Жителей попросили не снимать и не публиковать в соцсетях работу ПВО, дроны и их обломки, действия специальных и оперативных служб, а также средства защиты объектов нападения.

Аэропорт Сочи временно ограничил работу для обеспечения безопасности полетов. Службы готовы возобновить деятельность после снятия ограничений. Пассажиров попросили следить за изменениями в расписании через онлайн-табло и Telegram-бота AerodinamikaBot.

«Ъ-Кубань» писал, что в Крымском районе Кубани вводили сигнал «Беспилотная опасность», который предупреждает жителей о появлении беспилотников, при этом однократное включение сирены сигнализирует об угрозе, а многократное — об атаке дронов. В условиях тревоги жителям рекомендовали оставаться дома, укрываться от окон и избегать использования лифтов, а тем, кто на улице, следует искать крепкое укрытие или лечь на землю.

Мария Удовик